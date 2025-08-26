Polideportivo Lucha Fuentes fue elegido sede del Sudamericano de Vóley Sub-17

La Federación Peruana de Vóley (FPV) confirmó que el Campeonato Sudamericano Sub-17 se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador del 17 al 21 de septiembre de 2025, con la participación de siete selecciones sudamericanas

En esta edición estarán presentes los combinados de Perú (anfitrión), Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, países que presentarán a las futuras promesas del vóley sudamericano. Cabe destacar que Chile ya tiene asegurada su clasificación al Mundial 2026, ya que será el país anfitrión del certamen internacional, según confirmó la Federación Internacional de Vóley (FIVB).

El sistema de competencia se dividirá en una fase de grupos y rondas eliminatorias. En la primera etapa, las selecciones estarán distribuidas en dos grupos: uno de cuatro equipos y otro de tres. Se enfrentarán bajo el formato todos contra todos, y posteriormente se definirán los cruces de semifinales hasta llegar a la gran final.

La última participación de Perú en este campeonato fue en 2023, también como local, en el Coliseo Miguel Grau del Callao. En aquella ocasión, el equipo nacional dirigido por José Castillo llegó a semifinales, pero fue eliminado por Brasil. Sin embargo, logró quedarse con el último cupo al Mundial al vencer a Ecuador en el partido por el tercer lugar.

La preselección nacional, dirigida por Marcello Becardino, continúa sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de La Videna, afinando detalles para el torneo. Como parte de su preparación, este martes a las 19:30 horas disputará un amistoso internacional ante el Western Mustang de Canadá en el Club Molivoleibol (La Molina).