Poder Judicial de Lima Norte dictó 18 meses de prisión preventiva contra extranjero que asesinó a un policía en Los Olivos

El Poder Judicial de Lima Norte, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, acusado de asesinar al policía Juan Carlos Díaz Chapoñán durante una persecución en el distrito de Los Olivos, el pasado 13 de agosto.

El magistrado encontró graves y fundados elementos de convicción que vincula al imputado Jesús Alberto Chanchamire Ibarra por los presuntos delitos de extorsión y homicidio calificado, en agravio del policía Juan Carlos Díaz Chapoñán y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos efectivos policiales.

El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos logró que se dicte la medida coercitiva contra el extranjero Jesús Chanchamire (27).

El representante del Ministerio Público recibió la declaración del investigado y de los efectivos intervinientes, así como el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y los informes de las pericias de criminalística, se practicó la inspección técnico policial y se realizó otras diligencias que determinarían la responsabilidad del extranjero.

Según las investigaciones, personal policial advirtió el desplazamiento sospechoso del extranjero y un presunto cómplice a bordo de una moto, quienes compartían las mismas características de sujetos involucrados en actos extorsivos, por lo que ordenó que se detengan, pero al ver que no lo hicieron inició una persecución.

En esas circunstancias, el agente Juan Díaz se dirigió al lugar para brindar apoyo, pero fue atacado a balazos por parte de los investigados. De inmediato, el policía fue traslado al hospital municipal, donde falleció.

Luego, los efectivos policiales lograron detener al venezolano Jesús Chanchamire, cuando intentaba escapar a pie cerca a la av. Naranjal y lo trasladaron a la dependencia policial para las investigaciones.