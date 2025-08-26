Poder Judicial: ANC inicia fase piloto del expediente disciplinario electrónico (EDE) en su sede central

• Plataforma digital que moderniza la gestión disciplinaria con seguridad, transparencia, eficiencia y cero papel.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), liderada por su máxima autoridad, doctor Roberto Palacios Bran, inició hoy en su sede central la fase piloto del Expediente Disciplinario Electrónico (EDE), una plataforma diseñada para fortalecer la seguridad, transparencia, eficiencia y la política de cero papel en la gestión disciplinaria.

“Hoy damos un paso decisivo para la modernización del control disciplinario. El EDE nos permitirá actuar con mayor celeridad, trazabilidad y estándares uniformes”, subrayó Palacios Bran.

El EDE permitirá la tramitación digital de los procedimientos disciplinarios, garantizando confidencialidad, integridad y trazabilidad de la información. Su arquitectura facilita la consulta y presentación electrónica de escritos por parte de los usuarios, con un acceso ágil y moderno al servicio de control.

Esta fase piloto constituye el primer hito de un despliegue progresivo hacia las Oficinas Descentralizadas a nivel nacional, con el objetivo de alcanzar un estándar uniforme y de excelencia en la tramitación de los procedimientos disciplinarios en todo el país.

La implementación de la plataforma ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Comisión Técnica del EDE y de la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI), quienes demostraron que la innovación puede desarrollarse con sostenibilidad, optimización de recursos y firme compromiso institucional.

Cabe señalar que la implementación del EDE se realiza en cumplimiento de la Ley N.º 30943, Ley de creación de la ANC-PJ, cuyo artículo 102-A, numeral k), establece como función “desarrollar e impulsar el expediente electrónico de control y, cuando corresponda, permitir el acceso público a este, conforme a su reglamento”.

Con esta innovación, la ANC-PJ reafirma su compromiso con la modernización y la transparencia, promoviendo una justicia de control más eficiente, sostenible y libre de papel.