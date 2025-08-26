 Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan «Todavia»(VIDEO)

Tremenda unión.musical. La Orquesta Candela sigue sorprendiendo, ahora con el lanzamiento del éxito «Todavía» con la top panameña Joysi Love.

Los norteños van firmes en su camino a la ínternacionalización y trabajando de la mano de la estrella del género urbano, ex integrante del grupo La Factoria y creadora de canciones como, Moriré, Como me duele y por supuesto Todavia.

«Es un honor para nosotros hacer esta colaboración con Joysi Love, a la cual admiramos tanto por su talento y trayectoria», dijo emocionado Víctor Yaipén Jr.Agradeció a la top latinoamericana por grabar esta versión en ritmo de cumbia a dúo.

Recordó que ya grabaron con figuras del exterior como Ráfaga de Argentina, Jerry Rivera de Puerto Rico, Elvis Crespo de Estados Unidos, entre otros.

«También tenemos temas con Tony y Mimy Succar y Leslie Shaw, continuamos con el camino firme a consolidarnos en el mercado nacional e internacional», dijo «Vitucho».

