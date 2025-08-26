Oliver Sonne anotó gol del triunfo del Burnley sobre el Derby County por 2-1 y avanzó de ronda en la Carabao Cup

Aportó con gol decisivo. Oliver Sonne se vistió de héroe al marcar en los descuentos el gol del triunfo en la victoria del Burnley por 2-1 sobre el Derby County, resultado que le permitió a su equipo avanzar a los dieciseisavos de final de la Carabao Cup.

El partido comenzó con un gol tempranero de Aaron Ramsey a los 4’ para el elenco local, pero Bobby Clark igualó transitoriamente a los 35’ por la visita. Cuando parecía que el encuentro se extendía, apareció el lateral peruano en los descuentos (94’) para sellar el pase de su equipo, anotando el 2-1 en favor del Burnley.

Con este resultado, el Burnley accedió a la siguiente fase y ahora se prepara para un duro reto en la Premier League, donde enfrentará al Manchester United este sábado 30 de agosto a las 9:00 a.m. (hora peruana). Tras ese compromiso, Sonne viajará a Lima para integrarse a la Selección, de cara a los dos últimos cotejos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.