Luis Ramos afirmó que se siente preparado para ser el titular en la Selección Peruana

Se tiene confianza. El delantero nacional Luis Ramos aseguró que ha trabajado muy duro para convertirse, algún día, en el ‘9’ titular de la Selección Peruana, luego que para esta doble fecha última de las Eliminatorias al Mundial 2026 fren te a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Liam, estarán ausentes por lesiones Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Álex Valera..

«Siempre trabajé para este tipo de momentos. Me preparé de la mejor manera, sobre todo con mucho profesionalismo, para afrontar estos retos. Y no solo yo, estoy seguro de que todos los que hoy integramos la Selección estamos muy bien preparados para asumir responsabilidades», remarcó Ramos desde Colombia donde milita en el América de Cali.

Añadió sobre la posibilidad de ser titular ante uruguayos y paraguayos: «Desde que fui convocado a la Selección, tuve la oportunidad de compartir con Paolo y Gianluca, y siempre me entrené con la idea de llegar a ser titular. Son decisiones que toma el comando técnico y se respetan. Hoy puedo decir que me siento muy fuerte, tanto en lo psicológico como en lo futbolístico, para aprovechar estas oportunidades, porque no se presentan ni dos, ni tres veces en la vida».

Respecto a la nuevas caras que se integran a la Bicolor, el atacante del América de Cali sostuvo: «A título personal, puedo decir que hoy se nota que habrá un recambio en estos últimos partidos, seguramente con la intención de encontrarnos de la mejor manera como equipo. Además, se vienen algunos amistosos, y la consigna es ir por ese camino, para que los jugadores que asuman esta nueva responsabilidad en la Selección se vayan entendiendo de la mejor manera y dejen una buena impresión».