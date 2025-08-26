Kairat Almaty de Kazajistán y el Pafos de Chipre clasificaron a fase de grupos de Champions League

De forma sorpresiva los clubes Kairat Almaty de Kazajistán y Pafos de Chipre se clasificaron a la fase de grupos de la Champions League, al eliminar en la serie de Playoffs a los favoritos Celtic de Escocia y el Estrella Roja de Serbia. El otro clasificado si fue el que tenía el favoritismo como el Bodo Glimt de Noruega que dejó en el camino al Sturm Graz con un global de 6-2.

En el Almaty Ortalyk Stadion de Kazajistán, el local Kairat Almaty volvió a empatar con el Celtic de Escocia 0-0 (en la ida igual), debiendo jugarse tiempo extra donde tampoco hubo goles, y debieron definir en tanda de penales, en el cual Kairat Almaty fue más efectivo para imponerse 3-2 y lograr por primera vez entrar a fase de grupos de Champions League.

En el Alphamega Stadium de Limassol, el Pafos de Chipre se clasificó al empatar 1-1 con Estrella Roja de Serbia, a quien había ganado de visitante en la ida 2-1. Abrió la cuenta por la visita Ivanic a los 60’ e igualó Jaja por el local a los 89’. En Wörthersee Stadion de Klagenfurt, el Sturm Graz pese a ganar al Bodo Glimt 2-1, no le alcanzó para clasificar, ya que los noruegos en la ida golearon 5-0.