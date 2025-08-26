Fiscalía incluye a pobladores de Sancos, Ayacucho, en incendio de campamento minero

La Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas Puquio, que investiga el incendio del campamento de la minera Apumayo ocurrido el 29 de octubre de 2021, incluirá a los pobladores del distrito de Sancos, provincia de Lucanas, Ayacucho, quienes habrían participado en el atentado. Previo al incendio se realizó un saqueo con robo de computadoras, laptops, retroexcavadora, llantas, un camión con combustible y dinamita, entre otros materiales.

Fuentes de la fiscalía, informaron que dirigentes comunales de Sancos están seriamente involucrados en dicho atentado, que habría sido coordinado con el “Che Bernaola”, un conocido militante fundador de la facción senderista Movadef. Asimismo, los autores del atentado han sido acusados por los pobladores locales de haberlos amenazado con expulsión del pueblo y privación de la dotación de agua para sus chacras, si rehusaban a participar en sus movilizaciones.

El ministerio público citaría en los próximos días a los siguientes pobladores de Sancos: Teófilo Enciso Chuchón, Elvis Martínez, Eloy Poma, Daniel Huamaní, Nelva Grados, Rosario Gutiérrez, Julián Rivas , Wilfredo Alguiar, Julián Romero y Susana Quispe, entre otros, para que brinden sus testimonios y puedan establecer aclaración sobre las graves imputaciones que recaen sobre ellos.