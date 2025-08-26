Estrenan el documental «De Chiclayo al Vaticano, el camino del Pape León XIV»

EN LAS SALAS DE CINESTAR Y MOVIE TIME

A partir del 28 de agosto en todas las salas de CineStar y Movie Time.

«De Chiclayo al Vaticano El camino del papá León XIV”, Perú hasta la Santa Sede en el Vaticano, este documental revela, a través del testimonio de personas en Chiclayo, Lambayeque, Pimentel, La Victoria, Chulucanas-Piura, Roma- Italia e incluso el Vaticano, las características personales y humanas del Papa León XIV. estará en cartelera a partir del 28 de agosto en todas las salas de cine CineStar y Movie Time.

Horacio Vergara Arancibia, Director señala: “me enorgullece por la oportunidad de que más personas puedan apreciar el trabajo de un gran equipo, conformado en su mayoría por profesionales de Chiclayo, y donde este documental, muestra la conexión de personas con el santo padre, así como personas de comedores populares, personas de a pie, autoridades del departamento de Lambayeque, y personalidades académicas, sociólogos, además de niños, obispos, sacerdotes con quienes se relacionó con León XIV, el tiempo que vivió en nuestro país” acota

“Este trabajo no solo cuenta la historia de un hombre que llegó hacer el líder de la iglesia católica, es más que una producción: es un testimonio vivo de fe, identidad y esperanza compartida del pueblo peruano”, indicó Vergara Arancibia, quien además resalta que las locaciones se hicieron en Chiclayo, Lambayeque, Pimentel, La Victoria, Chulucanas, Piura, Roma-Italia y el Vaticano.

Cabe mencionar que el cineasta y director del documental Horacio Vergara Arancibia llevó el lienzo de las manos de los niños y las cartas de su gente de Chiclayo, que le entregó a León XIV el pasado 4 de junio durante la audiencia general en el Vaticano cuando asumió como nuevo papa.

“El documental busca reflejar cómo para el pueblo de Chiclayo el santo padre se ha convertido en símbolo de una bendición divina, y cómo su figura representa la presencia viva de Dios en la Tierra. Desde la mirada de los más humildes hasta las más altas esferas del poder eclesiástico y político, la obra demuestra que lo divino también puede nacer en una ciudad del norte del Perú llamada Chiclayo”, añadió.

El documental» De Chiclayo al Vaticano El camino del papá León XIV». De Perú hasta la Santa Sede en el Vaticano, fue supervisado por la reconocida editora de Hollywood, Sandra Torres Granovsky quien tiene en su haber películas como Iron Man, Alpha, Scrambled y Point Break