Cuidado con automedicar a los adultos mayores

En la mayoría de los casos, las fórmulas contienen un alto porcentaje de azucares. Es por ello, que su uso debe ser recomendado y recetado.

El consumo de fórmulas en adultos mayores no es necesario si se tiene una dieta equilibrada y variada. En general, las proteínas, vitaminas y minerales que el organismo necesita se consiguen con los alimentos. Teniendo en cuenta que la proteína es uno de los nutrientes que los adultos mayores no cubren con facilidad. “Sin embargo, antes de optar por un suplemento se busca la manera que incrementar el aporte de la forma más natural posible. Sólo serán recomendados los suplementos en caso de deficiencia, alguna condición médica que lo requiera o mala absorción, previa evaluación del nutricionista”, manifestó la licenciada Ximena Chávez, nutricionista geriátrica del Portal Salud en Casa.

De acuerdo con la especialista en la mayoría de los casos, las fórmulas contienen un alto porcentaje de azucares. Es por ello, que su uso debe ser recomendado y recetado. No es a libre demanda. “Por ello cuando se auto suplementan puede ocasionar un riesgo de sobrepeso para aquellos que no requerían dicho suplemento, alertó.

“La ingesta recomendada de alimentos para las personas mayores dependen de muchos factores, como la edad de la persona mayor, las enfermedades que presente, su masa muscular, su peso, su talla, sus creencias, sus gustos, su salud mental, su nivel de independencia, su salud bucal, y más. Un plan nutricional para una persona mayor debe ser individualizado. Las proteínas son fundamentales en una dieta equilibrada, pero deben ser consumidas con moderación, ya que su exceso puede provocar una sobrecarga de la función renal”, precisó.

Para Ximena Chávez, los adultos mayores deben llevar una alimentación con un buen nivel de proteínas recomendada por un nutricionista y previa evaluación de la salud renal, para mantener la masa muscular, evitar el riesgo de sarcopenia, evitar las caídas y evitar el deterioro funcional.

“Si el paciente requiere un apoyo nutricional con una formula especializada debe ser recomendada por un nutricionista previa evaluación. Y si tiene diabetes o sobrepeso y el nutricionista evalúa que necesita una formula, se le brindara alguna sin azucares y apta para diabéticos. Y será una fórmula que se oriente al objetivo que se busque con su orientación nutricional”, agregó.