Conmebol espera hasta mañana miércoles descargos de Independiente sobre sucesos en partido ante la “U” de Chile

A casi una semana del escándalo que se vivió en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, la Conmebol sigue con la investigación y se espera de la resolución, en la que se determinaría la eliminación de uno de los dos equipos, o incluso de ambos, de acuerdo a lo que decida la Confederación del Fútbol Sudamericano. El Rojo, por su parte, busca un guiño del ente regulador del fútbol en Sudamérica.

El conjunto de Avellaneda tiene hasta este miércoles para presentar el descargo correspondiente. Para realizarlo, primero le hizo un particular pedido a sus hinchas: envió cerca de 5000 mails, de los cuales 3600 llegaron a destino y recibieron 400 respuestas, con el fin de documentar y contabilizar las agresiones que sufrieron a raíz de los proyectiles lanzados por los fanáticos chilenos. Además, cerca de una docena de personas quieren iniciar acciones legales contra la Conmebol.

Independiente aseguró que piensa en asesorar a los socios que lo necesiten pero también quieren hacer buena letra con la Confederación, por lo menos hasta que salga la resolución del caso. Al día siguiente al escándalo, Néstor Grindetti, presidente del Rojo, viajó con otros dirigentes a Asunción para ponerse a disposición y «para defender los intereses del club». Además, la institución entiende que la entidad tiene responsabilidad en lo sucedido.

Mariano Zitto, fiscal de la causa, dio más detalles de los hechos de violencia en el Libertadores de América en una entrevista con DSports Radio (FM 103.1): «Tenemosalgunos casos de tentativa de homicidio.Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas».

En ese sentido, agregó: «Hemos recibido centenares de videos de distintas redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sidopeor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias».