Congresistas iniciaron semana de representación ¿en qué consiste y qué cambios se vienen?



Especialista Grezia Tovar Vásquez-Solís dio detalles sobre resolución legislativa aprobada por el Pleno que permite a legisladores hacer campaña en semana de representación

Los congresistas de la república inician su semana de representación, donde toman contacto con la población por una semana, sin embargo, días atrás, el Pleno del Congreso aprobó una iniciativa legislativa que permite “optimizar el ejercicio de derechos políticos de los parlamentarios”, es decir, la posibilidad de realizar propaganda política.

Al respecto, la especialista en gobernabilidad e innovación pública, Grezia Tovar Vásquez-Solís, sostuvo que es importante que la población conozca, en primer lugar, de qué trata la semana de representación. Por ello, aseveró que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

“Los parlamentarios deben constituirse cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país, individualmente o en grupo. Antes tenían que ir solo a la región a la que representan, pero hubo cambios y ahora un legislador elegido por Lima puede ir a Cusco a realizar su semana de representación”, manifestó.

Tovar Vásquez-Solís indicó que los parlamentarios pueden fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con las entidades del Poder Ejecutivo, así como atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas.

“Estas actividades deben ser informadas y normalmente se encuentran colgadas en el portal del Congreso. Es importante resaltar que los parlamentarios reciben por concepto de semana de representación cuatro mil soles y, adicionalmente, pasajes en avión para cualquier parte del país, además de su personal de su despacho, que normalmente son dos, así como ayuda logística para sus actividades”, dijo.

LOS CAMBIOS.

Sobre lo aprobado por el Pleno, la especialista dijo que la iniciativa incorpora el artículo 25-A en el Reglamento del Congreso, referido al principio de neutralidad respecto de los parlamentarios, donde se indica que, en ejercicio de sus funciones, pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad.

Sobre ello, precisó que este aún no se ha oficializado y que su promulgación dependerá el titular del Parlamento, José Jerí. Para Tovar, lo aprobado pone sobre la mesa un debate central: “¿la semana de representación se está convirtiendo en un ejercicio genuino de rendición de cuentas o en una plataforma de autopromoción política?”, cuestionó.

A su juicio, el dictamen aprobado busca optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios, pero también abre preguntas incómodas: ¿cómo garantizamos que estas actividades respondan a la representación ciudadana y no a la estrategia electoral de cada congresista?, ¿dónde trazamos la línea entre la labor institucional y la propaganda individual?

“La representación se demuestra en resultados tangibles: en la capacidad de los congresistas de escuchar, registrar y dar seguimiento a las demandas de sus regiones. Aquí es donde la innovación y la tecnología pueden marcar la diferencia. Hoy existen herramientas digitales capaces de transformar la semana de representación en un verdadero ejercicio de transparencia y gobernabilidad moderna”, destacó.

A su juicio, algunas propuestas que considero urgentes son: Transmisiones abiertas y en tiempo real, cada reunión que un congresista mantenga en su región podría transmitirse en vivo a través de plataformas digitales oficiales del Congreso, permitiendo que cualquier ciudadano tenga acceso a la información.

“Otro mecanismo, plataformas de trazabilidad ciudadana, aplicaciones en las que los ciudadanos puedan registrar sus demandas, dar seguimiento a los compromisos asumidos por sus congresistas y verificar avances o incumplimientos. Generar reportes digitales interactivos en lugar de informes cerrados y poco accesibles, el Congreso podría habilitar espacios en línea donde cada parlamentario publique de manera clara, verificable y visual los resultados de su semana de representación”, destacó la también Ingeniera Empresarial por la Universidad del Pacífico.