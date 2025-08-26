Araujo y Nández las ausencias de la Selección de Uruguay para partido ante Perú

Araujo y Nández las ausencias de la Selección de Uruguay para partido...

Por acumulación de tarjetas amarillas, Uruguay ya tiene bajas confirmadas de cara a la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, donde los “celestes” recibirán a Perú, en el Estadio Centenario de Montevideo, el próximo jueves 4 de setiembre a las 6:30 p.m..

Se trata de los defensas Ronald Araújo y Nahitan Nández, quienes vieron la tarjeta amarilla instantes previos al descanso del partido último frente a Venezuela, y no podrán ser tenidos en cuenta por el entrenador argentino Marcelo Bielsa ante la Bicolor.

Con el triunfo frente a la “Vinotinto” en casa, Uruguay consiguió algo muy importante. Si bien todavía no selló matemáticamente la clasificación directa para el Mundial 2026, sí aseguró conseguir, al menos, el repechaje. Quedan seis puntos por disputar, si Uruguay suma unidades (incluso un empate ante Perú), sacará el boleto directo para el Mundial 2026.

Uruguay comenzará a trabajar en la primera semana de setiembre para los últimos dos partidos de las Eliminatorias. El equipo oriental jugará contra Perú el jueves 4 de setiembre de 2025, y luego visitará a Chile el martes 9 de setiembre.