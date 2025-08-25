Nelly Rossinelli estrena «Cuál es tu pedido? este lunes 25 de agosto a las 6:45 p.m.

La cocina de Latina Televisión sigue encendida. Este lunes 25 de agosto a las 6:45 p.m., la querida Nelly Rossinelli, “mamá de los pericotitos” y recordada jurado de El Gran Chef Famosos, estrena su propio programa: “¿Cuál es tu pedido?”, un espacio fresco, sano y cargado de buena vibra, donde los antojos, la creatividad y el entretenimiento se combinan en una misma receta.

En cada episodio, un famoso traerá un pedido especial y, con la ayuda de otro invitado, Nelly intentará cumplirlo en una carrera contra el tiempo, con risas, sorpresas, bloqueos y, por supuesto, mucha sazón.

Sobre este gran estreno, Nelly Rossinelli comentó: “Me siento muy emocionada y con mucho compromiso de brindarle al público un programa que esté a la altura del entretenimiento que tenían con El Gran Chef Famosos. Este es un entretenimiento sano, con un poquito de enseñanza, pero con una cocina más casera”.

Una cocina donde todo es posible

“¿Cuál es tu pedido?” es un programa que conecta con el público desde la sencillez y el carisma. Con recetas caseras, invitados divertidos y un formato dinámico, las tardes se llenarán de sabor y entretenimiento familiar.

Respecto a los retos diarios en el programa, Nelly Rossinelli agregó: “Lo desafiante de esta cocina es que, mientras estoy cocinando junto al famoso, los dos corremos contra el tiempo. Tenemos que ir rápido porque hay un motorizado que llega en el momento exacto para llevarse el pedido, y ese pedido tiene que llegar calientito, con buena sazón y con una buena presentación”.

En la promoción oficial ya pudimos ver un adelanto con invitados como Franco Cabrera, Priscila Espinoza, Andrea Luna, Cielo Torres y Amy Gutiérrez, quienes se atreven a mostrar su lado más cercano y divertido, alejados de los formatos tradicionales.

Sobre las experiencias en las grabaciones, Rossinelli recordó entre risas: “En el programa hemos tenido experiencias súper divertidas. Con Franco Cabrera, por ejemplo, nos reímos y bailamos tanto que hasta el camarógrafo y el paramédico terminaron contagiados. Todos los participantes nos han regalado momentos únicos”.

Una experiencia para toda la familia

Cada tarde, “¿Cuál es tu pedido?” será el espacio perfecto para relajarse, aprender y compartir. Con recetas que despiertan antojos y un ambiente lleno de buena energía, el programa se perfila como la nueva cita imperdible de las tardes peruanas.

Con un mensaje para el público, Nelly Rossinelli expresó: “Prepárense, porque este lunes desde las 6:45 p.m. llego para que puedan verme con todos los miembros de la familia. Este programa es apto para todas las generaciones: para los papás, mamás, abuelitas y hasta para los pericotitos. Tendremos juegos, entretenimiento y tips de cocina que podrán poner en práctica en casa”.

Estreno este lunes 25 de agosto a las 6:45 p.m.

Con este nuevo formato, Latina continúa apostando por contenidos familiares, divertidos y auténticos que logran conectar con el público.

Desde este lunes 25 de agosto a las 6:45 p.m., los ingredientes están listos, la cocina encendida y solo falta una cosa:

“¿Cuál es tu pedido?”, con Nelly Rossinelli, solo por Latina.