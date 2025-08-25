Multitudinario concierto marca el reencuentro de “Luz de Luna” con su público

El fenómeno televisivo Luz de Luna volvió a brillar ante más de cinco mil personas que colmaron el Megaplaza Independencia en un vibrante concierto que celebró el reencuentro de la telenovela con su público. La jornada, llena de música, emoción y aplausos, sirvió además para presentar oficialmente al elenco que dará vida a la esperada cuarta temporada de la producción de Del Barrio Producciones para América Televisión.

La fiesta comenzó con la actuación de María Grazia Polanco, quien se incorpora en esta nueva etapa como “Martina”. La cantante y actriz encendió el ambiente interpretando varios temas e introdujo a la pequeña Luciana Saavedra, que dará vida a su hija en la ficción.

El escenario vibró cuando apareció André Silva, el “León de la Cumbia”, con un repertorio que puso a cantar y bailar a los asistentes. Uno de los momentos más conmovedores llegó con la participación del pequeño Sebastián Yaipén, de apenas ocho años, quien emocionó al público con “Senderito del alma”. Hijo del reconocido cantante Christian Yaipén, Sebastián interpreta en la ficción al León durante su infancia.

El público asistente estallo de emoción cuando apareció Naima Luna, protagonista de la historia como “Luz”, quien compartió escenario con André Silva. Su presencia, cada vez más sólida en la pantalla, confirmó por qué se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la ficción nacional.

Durante el evento también se presentó al elenco completo de esta nueva temporada. A los entrañables personajes de León (André Silva), Luz (Naima Luna), Alma (Vanessa Silva), Ciro (Alfonso Santistevan) y Yolanda (Liliana Trujillo), se suman actores que renovarán la trama: María Grazia Polanco, Marisol Aguirre, Emilram Cossio, Renato Rueda, Wendy Vásquez, Juan Carlos Rey de Castro, Zoe Fernández, Ivanov Chamulak, Jesús Neyra, Salvador Ballón, Alejandra Saba, Fernanda Llanos y Thiago Vernal.

“Este cariño nos acompaña desde el primer día. Subir al escenario y ver a miles de personas que sienten que León de la cumbia es parte de su vida y que cantan sus canciones, es de las emociones más bonitas que puedo sentir, es un privilegio inmenso. Es un compromiso que nos impulsa a seguir entregando el corazón en cada capítulo y cada concierto”, afirmó emocionado André Silva.

La cuarta temporada de Luz de Luna llegará en septiembre a través de América Televisión, reafirmando su lugar como la producción más querida de los últimos años y la cita infaltable de las noches en los hogares peruanos.