Luis Ramos tras su gol a Atlético Nacional retoma la confianza en su club América de Cali

Luis Ramos marcó el gol de empate de América de Cali ante Atlético Nacional (1-1), y valoró el mismo en el partido de la fecha de la Liga “cafetera” , manifestando sus sensaciones: «En lo personal muy feliz por el gol, y en un clásico más, que es muy importante para el grupo y la gente. Además, también para uno mismo, teniendo mucho más confianza y afrontar lo que viene», remarcó el seleccionado por Ibáñez para los dos últimos partidos de las Clasificatorias.

Añadió: «Me quedo tranquilo con el grupo porque hicimos un buen trabajo, tuvimos un rival muy complicado, que está peleando cosas importantes. El desarrollo del juego fue muy parejo y estuvo para cualquiera. Estamos yendo de menos a más y creo que este empate nos sirve mucho para levantar esto».

América de Cali marcha en el puesto dieciocho con 5 puntos y hace cinco fechas que no gana, acumulando cuatro derrotas y un empate, debiendo remar mucho para intentar llegar entre los ocho primeros para entrar a los Cuadrangulares Finales. Actualmente el octavo es Independiente Santa Fe con 12 unidades.