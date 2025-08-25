Liverpool ganó en el final al Newcastle 3-2 de visitante y es uno de los líderes en la Premier League

En un partido emocionante hasta los 115’ que se jugó, Liverpool logró su segundo victoria consecutiva en la Premier League, al superar de visitante al Newcastle 3-2, con un gol agónico del inglés Río Ngumoha. El partido se jugó en el Estadio ST. James Park. Con esta victoria los “Reds” se colocan entre los líderes con 6 puntos, al lado del Chelsea, Arsenal y Tottenham.
Los 45’ iniciales terminaron con ventaja del Liverpool 1-0, anotación a cargo del neerlandés Ryan Gravenberch a los 35’. Casi al finalizar esta etapa (45’), se fue expulsado el inglés Anthony Gordon, dejado a las “Urracas” con diez jugadores. En el inicio del complemento, Liverpool aumentó a dos, con tanto del francés Hugo Ekitike y parecía sentenciado el partido.
Newcastle no lo quiso así y tuvo una reacción inmediata y logró equilibrar el marcador con anotaciones del brasileño Bruno Guimaraes a los 57’ y el danés William Osula a los 88’. Sin embargo, a los 110’ Rio Ngumoha tras un servicio de Mohamed Salah anotó el tercero del Liverpool, para lograr el triunfo por 3-2.