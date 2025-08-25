Jean Ferrari criticó a Hernán Barcos por su mala manera de encarar a Alex Valera

Salió en su defensa. El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, se refirió al altercado que hubo en el Clásico del domingo entre Hernán Barcos y Alex Valera, y espera que el argentino corrija su equivocación.

«Siempre los Clásicos dan para opiniones. El juego va a generar polémicas, dentro de la cancha también hay altercados, que como futbolistas se manejan ciertos códigos, lo hablo por experiencia personal», opinó el exadministrador de la ‘U’ en conferencia.

Ferrari añadió: «Lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene y por lo que le ha dado al fútbol sudamericano, creo que Barcos se equivoca, de muy mala manera, porque Alex Valera, mantuvo cierta cordura y respeto después del partido, al no dar ninguna declaración con referencia a lo que dijo Hernán».

Por último, el director general de la FPF, remarcó: «Calculo que esto lo van a tener que aclarar en una llamada telefónica y aclarando las cosas, entiendo que la ‘calentura’ después de un partido que no se obtuvo el resultado, hablar caliente siempre es lo peor. Espero que Hernán corrija esta situación porque es una equivocación de él y sobre todo el respeto hacia los futbolistas peruanos».