Ignacio Buse subió un puesto en el ranking ATP tras su participación en el US Open

Luego de quedar eliminado en la primera ronda del US Open -al que accedió desde la fase clasificatoria-, el tenista peruano Ignacio Buse subió un escalón en el ranking ATP que salió hoy lunes y mantiene una amplia ventaja, al ser la primera raqueta del país. Caer ante el estadounidense Shelton (6 ATP) ni fue obstáculo para ser reconocido que su juego tenístico va en franco ascenso.

En la más reciente actualización del ranking mundial, liderado por el italiano Jannik Sinner, nuestro compatriota se ubica ahora en el puesto 135 con 473 puntos. El segundo mejor tenista peruano sigue siendo Gonzalo Bueno, quien esta semana escaló cinco posiciones para ubicarse en el puesto 205 con 263 puntos.

En tanto, Juan Pablo Varillas (sigue recuperándose de una lesión) subió un lugar y se encuentra en el puesto 318 con 159 puntos, consolidándose como la tercera mejor raqueta nacional e el ranking de la ATP, y seguramente cuando vuelva a jugar, intentará mejorar de posición.

Los demás tenistas peruanos se ubican de la siguiente manera: Conner Huertas del Pino (bajó once puestos) se sitúa en el 562 en el ranking ATP, Christopher Li se mantiene en el 1114, Arklon Huertas del Pino (subió dos) se ubica en el 1141, Alberto Alvarado (bajó 62) en el 1337, Sebastián Rodríguez (bajó 154) marcha en el 1801, mientras que Pedro Iamachkline (trepó dos lugares) en el 2178.