Flores y Valera desconvocados de Selección por desgarros y llamaron al «Tunche» Rivera

En conferencia de prensa, Óscar Ibáñez, técnico de la Selección Peruana, señaló que los jugadores de Universitario Alex Valera y Edison Flores, terminaron golpeados tras el clásico ante Alianza Lima, y se confirmó que ambos quedaron desafectados al confirmarse en los resultados médicos a que fueron sometidos, tienen desgarros musculares y no serán parte de la Bicolor, para los partidos ante Uruguay y Paraguay.

En tal sentido, en horas de la tarde, la FPF anunció mediante comunicado esta noticia, agregando la convocatoria de último momento del delantero José “Tunche” Rivera, perteneciente también a Universitario, el cual se integrará hoy martes a los trabajos que comenzaron ayer en la Videna.

El comunicado dice lo siguiente: La Federación Peruana de Fútbol (FPF), informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados a los futbolistas Alex Valera y Edison Flores, del Club Universitario de Deportes, se ha tomado la decisión de que dichos jugadores queden desafectados de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA , en el marco de los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas frente a las selecciones de Uruguay y Paraguay.

Añade el mismo: En ese sentido, la FPF anuncia la convocatoria del futbolista José Rivera, del Club Universitario de Deportes.

Sin duda, dos bajas importantes para la Selección, pues estando ausentes Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula (lesiones), solo asoma como delantero titular ante uruguayos y paraguayos Luis Ramos, actualmente en el América de Cali.