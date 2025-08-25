Fiscal de la Nación tiembla: Delia Espinoza, se muñequea por designación de Ministro de Justicia de Juan José Santivañez

La Fiscal de la Nación Delia Espinoza, sumamente enfadada por designación de Juan José Santiváñez, como Ministro de Justicia que habría ordenado activar todo lo que haya en ‘contra suya’, en el sistema judicial, para ponerle un zancadilla de más alto nivel a JJ Santivañez

El reciente nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos ha generado serios cuestionamientos sobre la pertinencia de su designación, dadas las investigaciones e impedimento de salida del país, pero sobre todo por la constitucionalidad de su nominación, a raíz de su censura anterior como ministro del Interior.

Se la tiene jurada

Fuentes del más alto nivel en la Fiscalía de la Nación señalan que la titular de esta institución, Delia Espinoza, se molestó porque Juan José Santiváñez ha regresado al gabinete ministerial; “Ha ordenado activar todo lo que haya en contra suya”, indicaron. A esto se agregan las críticas que Juan José Santiváñez hizo en un diario local por la ausencia de fiscales en unidades donde se juzga a delincuentes capturados en flagrancia.

Al parecer a la Fiscal de la Nación no le ha caído nada bien el regreso de Santiváñez al gabinete ministerial, tanto es así que ha ordenado activar todo lo que haya en contra del flamante Ministro de Justicia que no solo enfrenta cuestionamientos políticos, sino también una investigación fiscal abierta por presunto tráfico de influencias, además de una orden judicial que le impide salir del país por 18 meses.

Tras su salida del Ministerio del Interior, Santiváñez fue asignado como jefe de la Oficina de Apoyo al Consejo de Ministros, una posición estratégica desde donde mantuvo contacto directo con altos funcionarios y congresistas. Su cercanía con la presidenta Dina Boluarte, según diversos informes, habría sido decisiva para su retorno al gabinete.