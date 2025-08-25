‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Esta noche’ destrozan en rating a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Esta noche’ siguen siendo líderes en prime time. Según Kantar Ibope programa de Ernesto Pimentel encabezaron el ranking y América TV.



‘El reventonazo de la Chola’, conducido por Ernesto Pimentel, dio un golpe contundente en la competencia el último sábado 23 de agosto. Según Kantar Ibope, el programa de la Chola Chabuca registró un promedio de 10.8 puntos de rating, consolidándose como el espacio más visto del Perú. Le sigue ‘Esta noche’, también de Pimentel, con 9.3 puntos de rating, mientras que Yo soy, que regresó con una nueva temporada bajo la conducción de Ricardo Morán, quedó fuera del top.

Como es habitual semana tras semana, ‘El reventonazo de la Chola’ ofreció un programa familiar, lleno de juegos y entretenimiento para todo público. En esta edición, su espectáculo circense destacó y logró que el programa se convirtiera en el más visto del sábado.



El programa de La Chola Chabuca se llevó el primer lugar del rating del sábado 23 de agosto, alcanzando 10.8 puntos. Le siguió, un poco más atrás, ‘ el propio espacio de Ernesto Pimentel, ‘Esta noche’, con 9.3 puntos. Más abajo en la lista quedaron programas como ‘Yo soy’ (8.1 puntos), así como ‘Butaca América’ (9.2), ‘El Chavo’ (7.1 puntos), JB en ATV(4.3).

Melissa Klug en ‘Esta Noche’ anunció su idea para pagar 300 mil dólares a Farfán



Melissa Klug está más que preocupada por la millonaria deuda que tendría con Jefferson Farfán por lo que ante las cámaras de Esta Noche mencionó que podría organizar un partido de fútbol para sacar fondos, contando con el apoyo de Jesús Barco y los amigos de su hijo con la ‘Foquita’.

Melissa Klug rompió su silencio en exclusiva para América Hoy tras coincidir con Jefferson Farfán en un evento deportivo de su hijo Jeremy tras compartir las mismas imágenes en sus redes sociales. La emprendedora y su expareja se hicieron presente en el recinto deportivo y ella aclaró que el encuentro no fue coordinado con el exfutbolista.

«Ni idea que fue. Mi hijo tampoco sabía que iría, pero qué buena sorpresa le dio. Ojalá sea así siempre y lo acompañe en todo su campeonato. Yo ni lo vi, estábamos en lugares diferentes. A su hijo le avisaron que estaba su papá y subió a verlo súper feliz. Jesús (Barco) estaba jugando en Nazca. Hablan tonterías las portadas. Como te digo, qué felicidad para mi hijo. Espero que siempre lo acompañe en sus campeonatos», sentenció Klug, quien afirmó que en ningún momento se cruzó con la ‘Foquita’.