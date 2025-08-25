Cusco: Fiscalía investiga al jefe de la División Policial Sicuani por usar un vehículo incautado para su uso personal

El Ministerio Público de Cusco investiga al coronel PNP Aldo Ángelo Ferruzo Montani, jefe de la División Policial Sicuani, presuntamente por usar un vehículo que estaba bajo custodia en un depósito desde enero de este año, para su uso personal.

La fiscal Milagros Béjar Gibaja, fiscal adjunta titular de la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios Cusco investiga el caso y realiza varias diligencias para el esclarecimiento de las investigaciones.

Esta investigación se inicia luego que los efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) Cusco, capturaron al coronel Aldo Ferruzo Montani, el miércoles 20 de agosto a las 20:25 horas, a la altura de la cuadra 2 del Jr. José Gálvez de la ciudad de Sicuani, capital de la provincia de Canchis. Luego fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Sicuani, para las investigaciones.

Según las investigaciones preliminares, Ferruzo habría cambiado la placa del automóvil para movilizarse junto a las subprefectas Mariela Benavente Medrano (Canchis) y Erika Imata Mamani (San Pedro), quienes también fueron intervenidas.

El general Julio Becerra, jefe policial en Cusco, dijo, “este coronel ha estado utilizando de manera irregular este vehículo. Por tal motivo la Policía Contra la Corrupción ha hecho la intervención pertinente y en este momento se encuentra en calidad de detenido”.