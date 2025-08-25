Ayacucho: Docentes dejan aulas para hacer proselitismo ideológico

Docentes del distrito de Sancos, provincia de Lucanas, Ayacucho, estarían involucrados en azuzar con argumentos ideológicos y amenazar a la población para impedir actividades de desarrollo formal en esa localidad. La situación se ha tornado más agravante ya que los escolares a su cargo habrían sido perjudicados con pérdidas de horas de clase.

Los padres de familia de la zona denunciaron a este diario que algunos malos profesores realizan actividades proselitistas y los amenazan incluso con desaprobar a sus hijos con bajas notas si es que no apoyan sus plataformas de lucha.

Los denunciantes que pidieron no ser mencionados debido que se encuentran bajo amenazas, pidieron a las autoridades de la UGEL de Lucanas Puquio que tomen cartas en el asunto e investiguen este caso con inmediata celeridad.

Advirtieron que algunos de los docentes están implicados en el atentado al campamento minero de Apumayo en el año 2021, que tiene como uno de los conspiradores al fundador del Movadef, “Che Bernaola”.

Los profesores que estarían implicados en este tipo de actividades son: Isidro Anampa Grados (ver foto), Teresa Bautista, Octavio Grados, Doris Masco, Julián Romero y Nissan Rivas, este último fue trabajador de la minera Apumayo junto con su familia y ahora promueve ataques contra la inversión privada.