Yotún, Burlamaqui y Pretell las novedades en la nómina de la Selección para partidos con Uruguay y Paraguay

Yotún, Burlamaqui y Pretell las novedades en la nómina de la Selección...

Esta noche la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la nómina de 27 jugadores que escogió el entrenador Óscar Ibáñez, para los últimos partidos de la Selección Peruana que afrontará ante Uruguay en Montevideo el jueves 5 de setiembre y ante Paraguay en Lima el martes 10 de setiembre por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026 a realizarse en Canadá, Estados Unidos y México.

Las principales novedades en esta nómina, son la vuelta de Yoshimar Yotún a la Selección tras recuperarse de su lesión, lo msmo que Alex Valera, Christofer Gonzales y Joao Grimaldo. y las convocatorias por primera vez de Jairo Concha, Alessandro Burlamaqui y Jesús Pretell.

Los nominados son los siguientes: ARQUEROS: Pedro Gallese (Orlando City-Estados Unidos), Carlos Cáceda (FBC Melgar), Diego Enríquez (Sporting Cristal). DEFENSAS: Luis Advincula (Boca Juniors-Argentina), Luis Abram (Sporting Cristal), Renzo Garcés (Alianza Lima), Marcos López (F.C. Copenhague-Dinamarca), Miguel Trauco (Alianza Lima), Carlos Zambrano (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley-Inglaterra), Matías Lazo (FBC Melgar).

VOLANTES: Erick Noriega (Gremio-Brasil), Yoshimar Yotín (Sporting Cristal), Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima), Sergio Peña (Alianza Lima), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Renato Tapia (Al Wasl F.C. EAU), Jairo Concha (Universitario), Edison Flores (Universitario). DELANTEROS: Alex Valera (Universitario), Joao Grinaldo (Riga F.C. Letonia), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali), Andy Polo (Universitario), Kenji Cabrera (Vanvouver Whitecaps F.C.-Canadá).

Los jugadores que actuan en el medio local (dieciocho) comenzarán este lunes 25 los entrenamientos en las instalaciones de la Videna en San Luis, bajo las órdenes de Óscar Ibáñez, mientras los que militan en el extrajero estarán llegando entre el sábado 30 y el lunes 2 de setiembre.