Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 en Clásico que no llenó las expectativas

CARLOS HIDALGO

Se esperaba más del clásico del fútbol peruano que terminaron igualados Universitario y Alianza Lima 0-0 en el Estadio Monumental de Ate, pero ambos elencos quedaron en deuda, ya que hubo más fricciones que buen juego y ocasiones claras de gol en ambos pórticos, mas allá del gol anulado a Alex Valera por una finísima posición adelantada en la primera etapa. Un arbitraje malo de Jordi Espinoza terminó por coronar un cotejo bajo de nivel.

Los 45’ iniciales tuvo como protagonista a los cremas que prácticamente neutralizaron a los íntimos para llegar al arco de Britos, pero les faltó concretar y ser más incisivos en los avances que generaban a la valla de Viscarra. A los 28’ un fuerte remate de Jesús Castillo desde fuera del área, exigió a Viscarra que bloqueó a medias el balón y entrando a la carrera Valera de cabeza anotó el gol, pero tras indicación del VAR lo anularon por una finísimo adelanto sobre la posición del autor de gol con Barcos.

En el complemento, Alianza se acercó al arco de Britos pero sin puntería y se quedó con dos hombres menos por la expulsión de Kevin Quevedo por plancha a Carabalí a los 63’ y Renzo Garcés por una patada a José Rivera a los 98’. Con esta igualdad a “U” sigue líder del Clausura con 15 puntos y Alianza Lima subió a 12 unidades y es quinto.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Britos; Inga, Santamaría, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Rivera), Castillo (Murrugarra), Concha (Calcaterra), Carabalí; Valera (Churín) y Flores (Vélez). DT: J. Fossati.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Burlamaqui (Aquino), Gaibor, Peña (Archimbaud); Quevedo, Barcos (Cantero) y Castillo. DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Jordi Espinoza

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate