Real Madrid goleó al Real Oviedo 3-0 de visita y es uno de los líderes de la Liga de España

Sigue sumando. Real Madrid alcanzó su segunda victoria en la Liga de España, al superar de visitante al Real Oviedo 3-0, con anotaciones del francés Kylian Mbappé (uno en cada tiempo) y Vinicius Jr, que le permite sumar 6 puntos, igualando en la cima al F.C. Barcelona y el Villarreal con 6 puntos.

Real Oviedo salió decidido a sorprender al arco de Courtois, ero paulatinamente el Madrid empezó a generar juego y avances a la portería rival, y llegó a los 37’ por acción de Kylian Mbappé en un rápido ataque. En el complemento cuando Oviedo apretó y tuvo opciones de gol, llegaron en el tiempo final dos tantos más del merengue por acción otra vez de Mbappé (83’) y Vinicius Jr (92’) para el 3-0 final.

En otros partidos jugados hoy domingo, Real Sociedad y Espanyol empataron 2-2, mientras que Osasuna le ganó a Valencia 1-0 y finalmente Villarreal goleó a Girona 5-0.