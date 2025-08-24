Manchester United solo alcanzó un empate ante el Fulham 1-1 por la Premier League

En la continuación de la segunda fecha de la Premier League, el Manchester United solo alcanzo un empate en su visita al Fulham 1-1, con lo cual no conoce hasta el momento el triunfo, luego de caer en el debut de local frente al Arsenal 1-0. Los “rojos” pudieron adelantar en el marcador a los 38’ cuando el portugués Bruno Fernandes erró un lanzamiento penal al notar el balón por encima del travesaño.

Los goles legaron en el complemento. Abrió la cuenta el United a los 58’ con un autogol de Rodrigo Muñiz, pero Fulham alcanzo la igualdad a los 73’ por acción de Smith Rowe. Con este resultado ambos elenco recién suman un punto en dos presentaciones, tras caer en la primera fecha.

En los otros dos partidos jugados el domingo, Everton superó a Brighton 2-0 con tantos de Ndiaye a los 23’ y Garner a los 52’ , mientras que Crystal Palace y Nottingham Forest igualaron 1-1, anotaciones de Sarr a los 37’ y Hudson-Odoi a los 57’. La fecha se complementa este lunes con el partido que animarán Newcastle y Liverpool.