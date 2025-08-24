La ‘rara avis’ llamada Alianza Lima

En otro lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez

En todo orden de cosas de la vida siempre hay que poner a los que más saben, a los que dominan su pelota. ¿Qué significa esto? Fácil. Que resulta fundamental confiar la toma de decisiones y la ejecución de tareas a personas con sapiencia y experiencia para, de esta manera, asegurar la mejor resolución posible de los problemas y alcanzar resultados exitosos.

Ciertamente, esta premisa rige para todos los ámbitos, incluida nuestra nefasta política, pero -a manera de profilaxis frente a tanta podredumbre- nos vamos a centrar en el club Alianza Lima y la mejor campaña internacional de su historia que cumple este año, habiendo jugado primero la Copa Libertadores y estar ahora en las instancias finales de la Copa Sudamericana. ¿Quién lo diría?

¿Pero cuál es la madre del cordero, o sea el origen o la causa del éxtasis que vive el cuadro victoriano y el pueblo blanquiazul? Algo que no se compra en ‘El Hueco’, menos en ‘Mi Barrunto’. Lo que decíamos al inicio: Apelar a personas con dos dedos de frente, en este caso el ex 9 de la Selección, Franco Navarro, como director deportivo. Es decir, Matute adosó conocimiento del mundo pelotero y desechó a los aventureros, que merodean por todos lados, incluida la abominable clase política que nos gobierna.

El Pepón’, como le decían en sus años mozos, no se hizo bolas. Se sentó, conversó con los íntimos hasta los tuétanos, revaloró la idiosincrasia de Alianza, vio la necesidad como institución grande y, con radiografía en mano, apostó por un estratega con la misma hambre de gloria: Néstor Gorosito. El baile comenzaba.

En el fútbol, el éxito se mide no solo por los goles sino también por los billetes que entran y, con el DT argentino, el negocio ha sido redondo. A estas alturas del camino, entre partidos mata-mata y clasificaciones, el Gallo Negro ya sumó a sus arcas 6 millones 630 mil dólares. Encima, ‘El Pirulino’ ha potenciado jugadores y la muestra es que acaban de vender a Noriega al poderoso Gremio de Brasil. Saquen su cuenta.

N.R. Por si acaso, nosotros no somos hinchas de Alianza Lima, creemos que los periodistas debemos despercudirnos de esas emociones connaturales al momento de escribir o comentar; simplemente, nos alegramos cuando aparece una ‘rara avis’ que marca la diferencia en esta comarca dominada por el impresentable Agustín Lozano y que convive con el fracaso. El ‘Palomilla de ventana’ Ferrari también cumplió una magnífica gestión, pero de eso nos ocuparemos otro día.



