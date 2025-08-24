Ignacio Buse perdió ante Ben Shelton de Estados Unidos 3 sets a 0 en debut del US Open

El tenista peruano Ignacio Buse con tan solo 21 años, debutó en un Grand Slam en el US Open, enfrentándose nada menos que al número 6 del mundo, Ben Shelton de los Estados Unidos, quien se impuso por 3 sets a 0, parciales de 6-3, 6-2 y 6-4 ante la primera raqueta nacional, en un tiempo de 2 horas 8 minutos efectivos de juego.

En el primer set, Buse y Shelton iban parejos ganando sus servicios hasta el 3-3, donde el norteamericano rompió el servicio de Buse para lograr llevarse el triunfo por 6-3 en 35 minutos de juego. Para el segundo set, Shelton entró con más confianza y logró nuevamente imponerse por 6-2 en 45minutos.

Para el ter4cer set que fue el definitivo de la contienda, Buse ofreció mayor resistencia, perdiendo apenas uno de sus servicios, pero no alcanzo para intentar ganar el set, terminando en favor de Shelton por 6-4 en 48 minutos y llevarse el triunfo en esta primera ronda, que fue transmitido en directo por la cadena ESPN ante un Estadio Artur Ashe lleno y que despidió al peruano con aplausos.

A pesar del resultado, Buse mostró pasajes de buen tenis y dejó una grata impresión en su primera participación en el torneo de US Open. Nuestro compatriota llegó al cuadro principal desde la fase clasificatoria, donde superó al austríaco Lukas Neumayer (157), al japonés Rei Sakamoto (197) y al belga Kimmer Coppejans (193). Estos triunfos le permitieron cumplir el objetivo de disputar por primera vez un Grand Slam.