Escuelas Bicentenario se expanden: 17 colegios modernos llegarán a nuevas regiones

✓ Con este segundo paquete, el proyecto suma 92 colegios y beneficiará a más de 140 000 estudiantes en 18 regiones

✓ Se trata del mayor proyecto de infraestructura educativa de los últimos 20 años, impulsado por el compromiso de la presidenta Dina Boluarte

✓ Con tecnología de punta y reconocimiento internacional, las Escuelas Bicentenario se consolidan como referentes de educación moderna en América Latina

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del Ministerio de Educación (Minedu), lanzó un segundo paquete de Escuelas Bicentenario conformado por 17 nuevas instituciones educativas, que se suman a las 75 que terminarán de entregarse este año. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 013-2025-MINEDU, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Las nuevas escuelas estarán ubicadas en San Martín (1), Moquegua (1), Loreto (1), La Libertad (1), Amazonas (2), Apurímac (3), Huánuco (2), Ayacucho (1), Pasco (1), Cajamarca (1), Lima (1) y Piura (2). Con ellas, el proyecto alcanzará 92 colegios modernos en 18 regiones del país y beneficiará a más de 140 000 estudiantes, proyectando un impacto de hasta 600 000 escolares en los próximos seis años.

“Las Escuelas Bicentenario son el mayor proyecto de infraestructura educativa de los últimos 20 años y reflejan el firme compromiso de la presidenta Dina Boluarte con una educación pública, tecnológica y que prioriza la formación con secundaria técnica, preparando a nuestros jovenes para el futuro”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

El Proyecto Escuelas Bicentenario se ejecuta bajo el modelo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido y la asistencia técnica de Finlandia, lo que garantiza eficiencia y transparencia en la ejecución de proyectos en el Estado peruano. Gracias a este esquema, el país incorpora las mejores prácticas internacionales en el sector educación para dotar a miles de estudiantes de infraestructura de vanguardia, talleres especializados y laboratorios modernos.

Estas instituciones son el primer Proyecto Especial de Inversión Pública en Educación del país y replican el modelo pedagógico finlandés, centrado en el estudiante y el desarrollo de sus habilidades. Cada colegio cuenta con laboratorios, aulas flexibles, talleres, bibliotecas, áreas deportivas y conectividad total, en entornos seguros, sostenibles, e inclusivos.

Actualmente, 64 instituciones potencian la formación técnica, de las cuales 20 aplican el modelo Secundaria con Formación Técnica y 44 disponen de talleres de Educación para el Trabajo en especialidades como Mecánica Automotriz, Industrias Alimentarias, Industria del Vestido, Estética, Robótica, Diseño 3D e Informática.

El titular del sector señaló que “estos espacios incluyen equipos con tecnología de vanguardia: cortadoras láser, impresoras 3D, escáneres, máquinas de sublimación, microscopios, probetas y laboratorios especializados, conectando el aprendizaje escolar con la ciencia, la innovación y el mundo productivo”.

La primera etapa del proyecto, con una inversión superior a 5900 millones de soles, culminará en diciembre de 2025 con la entrega de 75 colegios de primer nivel en nueve regiones y 21 distritos de Lima. Estas instituciones, construidas bajo los más altos estándares internacionales, beneficiarán a más de 119 000 estudiantes y 5100 docentes, marcando un hito histórico en la modernización de la educación pública del país.

Este año, las Escuelas Bicentenario fueron reconocidas en Londres con dos premios internacionales en los Martin Barnes NEC Awards 2024, por su excelencia operativa y su enfoque técnico en gestión pública. Este es un logro que representa el reconocimiento mundial al trabajo articulado entre el Estado peruano y el consorcio británico-finlandés Koulu.

Desde 2023, el Gobierno ha destinado más de 11 400 millones de soles para el mantenimiento, renovación y construcción de nuevas escuelas en el país, entregando, además, 153 colegios en 15 regiones, que beneficiarán a más de un millón de estudiantes en los próximos años. Así, se establece un hito histórico en inversión educativa en las últimas dos décadas.