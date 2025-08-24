Cienciano derrotó 1-0 a Atlético Grau dejando atrás la eliminación en la Copa Sudamericana

Tras su eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Bolívar de La Paz, Cienciano se reencontró con el triunfo en el Torneo Clausura de la Liga 1, al derrotar por la mínima diferencia (1-0) al Atlético Grau de Piura, en cotejo efectuado en el Estadio “Garcilaso de la Vega” y el arbitraje de Kevin Ortega.

La solitaria conquista llegó a los 52’ por intermedio del delantero Beto Da Silva, quien aprovechó un servicio de su compañero Alejandro Hohberg y con un remate potente batió la resistencia del arquero norteño Patricio Álvarez, y darle los tres puntos al cuadro imperial. La visita se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Rostaing a los 74’ por doble amarilla.