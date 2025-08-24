Ataque a Bus en Chorrillos: Un Pasajero Herido y Autoridades en Alerta

Un bus de la empresa de transportes Machu Picchu fue atacado a balazos la noche del sábado 24 de agosto en la avenida Los Horizontes, en el distrito de Chorrillos. El ataque dejó un saldo de un pasajero herido, Agustín Ramírez Leiva, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa en Miraflores.

Detalles del Ataque

El ataque ocurrió mientras el bus circulaba por la avenida Los Horizontes, con pasajeros a bordo que se refugiaron bajo los asientos al escuchar las ráfagas de disparos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al lugar para auxiliar al herido e iniciar las investigaciones correspondientes.

Posible Caso de Extorsión

Este atentado es el segundo contra la misma empresa en menos de tres meses, lo que sugiere posible extorsión por parte de mafias.

Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con extorsión a empresas de transporte.

Mientras el Distrito se Desborda, Autoridades Celebraban

Al momento del ataque, la Municipalidad de Chorrillos celebraba el aniversario de Vista Alegre en otro sector del distrito, con la presencia de funcionarios municipales y resguardo de agentes de Serenazgo.

La celebración contrasta con la inseguridad y violencia que afecta a los ciudadanos y transportistas en el distrito.

Contexto de Inseguridad