ADT de Tarma empató en el final a Melgar 2-2 con penal muy discutido por la visita

Sobre el final del partido, ADT de Tarma logró empatar en casa ante FBC Melgar de Arequipa 2-2, cotejo que tuvo la mayor emoción en el tiempo complementario donde llegaron los cuatro goles. Se disputó en el Estadio Unión Tarma y con el arbitraje de Christian Santos.

Abrió la cuenta para los tarmeños el argentino Nazareno Bazán a los 69’ de lanzamiento penal, sin embargo minutos más tarde se fue expulsado Mauro Da Luz (74’) en el elenco local, lo que aprovechó los rojinegros para darlo vuelta con tantos de Gonzalo Rodríguez (86’) y Johnny Vidales (91’), pero el descuentos otra vez Nazareno Bazán (99’) de penal para ADT, puso el 2-2 definitivo.