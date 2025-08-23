Universitario y Alianza Lima se enfrentan en el Clásico del Fútbol Peruano en el Monumental de Ate

Será un Clásico del fútbol peruano con todos los ingredientes que los aficionados quisieran ver. Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate este domingo desde las 5:30 p.m., y los tres puntos en disputa serán vital para ambos equipos, pues desean aprovechar el empate de Cristal ante UTC 2-2 . El árbitro será Jordi Espinoza.

Los cremas (14 puntos) pese a quedar eliminados en octavos de final de Libertadores a manos del Palmeiras, su actuación en la vuelta en Brasil (0-0) dejó una buena motivación para llegar a este Clásico, y aunque Fossati volverá a poner a los titulares que descansaron en Sao Paulo, quedarán otros en el once por su buena actuación como Anderson Santamaría y Jesús Castillo.

Los íntimos (11 unidades) por su parte, llegan con la moral en alto, tras lograr el pase a los cuartos de final de la Sudamericana, eliminando a la U. Católica de Ecuador a quien volvió a ganarle en Quito 2-1. Néstor Gorosito el guía blanquiazul, mantendrá el mismo once que jugó ante los norteños.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Santamaría, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes, Castillo, Concha, Inga; Valera y Flores. DT: J. Fossati.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Burlamaqui, Gaibor, Peña; Castillo, Barcos y Quevedo. DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Jordi Espinoza

HORA: 5:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate