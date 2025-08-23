Tottenham logró gran triunfo de visita ante Manchester City 2-0 por la Premier League

Se perfila como uno de los serios candidatos a luchar el título de la Premier League 2025-2026. Tottenham Hotspur en calidad de visitante derrotó al Manchester City en el Ettihad Stadium por 2-0, y con ello sumó 6 puntos (dos partidos ganados), para ser uno de los tres lideres junto al Chelsea y el Arsenal que en esta segunda jornada lograron sendas goleadas ante el West Ham y el Leeds United por 5-1 y 5-0 respectivamente.

Los goles de los “Spurs” fueron anotados por Brennan Johnson y Palhinha a los 35’ y 45’ respectivamente. Tuvo la capacidad de mantener esa ventaja en el complemento, ante un elenco del City con muchos cambios en su oncena, y con muy poca efectividad en sus llegadas al arco del italiano Vicario.

Horas más tarde, el Arsenal de Mikel Arteta logró una goleada en casa ante el recién ascendido Leeds United por 5-0, con tantos de Timber (34’ y 56’), Saka (45’), y Gyokeres (48’ y 95’ de penal). Con 6 puntos es uno de los lideres, pero terminaron con preocupación por las salidas de Odegaard y Saka por lesiones que parecen un poco serias.

El viernes Chelsea había goleado de visita al West Ham United 5-1 y también sumó 6 unidades. Otros Resultados de hoy: Bournemouth 1 Wolves 0; Brentford 1 Aston Villa 0; Burnley 2 (entró Oliver Sonne) Sunderland 0. Partidos del Domingo: Crystal Palace-Nottingham Forest; Everton-Brighton; Fulham-Manchester United.