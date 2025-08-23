San Luis: gran jornada de registro municipal de canes y felinos

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y salvaguardar la salud pública, la Municipalidad de San Luis lanzó la campaña de Registro Municipal de Canes y Felinos, entregando carnet de identificación totalmente gratis.

Está acción de fomentar, salvaguardar y controlar la tenencia responsable de mascotas, es impulsada por la gestión del alcalde Ricardo Pérez, colocando a la jurisdicción en el primer distrito de Lima Este en la creación de un padrón general de canes y felinos.

Los vecinos que habitan en San Luis, y tengan sus mascotas tendrán que ingresar al link https://www.munisanluis.gob.pe/portal/mascotas/; donde podrán ingresar los datos de sus amigos de 4 patas, y obtener gratuitamente su carnet de identificación. Además, la comuna viene trabajando con aliados estratégicos para que los canes y felinos que cuenten con su identificación, puedan acceder a descuentos y promociones.