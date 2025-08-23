Nápoli se estreno en la Serie «A» del Calcio Otaiano derrotando al Sassuolo 2-0

El volante belga Kevin de Bruyne se estrenó con un gol en su nuevo equipo Nápoli que de visitante derrotó al Sassuolo 2-0, en la primera fecha de la Serie “A” del Calcio Italiano 2025-2026. El campeón vigente marcó sus tantos por acción del escocés McTominay a los 17’ y el ya referido de De Bruyne a los 57’. El local terminó con 10 jugadores por expulsión de Kone a los 79’.

Cremonese recién ascendido, provocó el campanazo de esta jornada inaugural, al vencer de visitante al A.C. Milán por 2-1, anotaciones de Baschirotto a los 28’ y Bonazzoli a los 61’, descontando Pavlovic a los 45’.

Por su parte, la Roma con gol del brasileño Kesley Franca a los 53’, derrotó de local al Bolonia 1-0, mientras que Génova y Lecce empataron 0-0. Partidos del Domingo: Cagliari-Fiorentina; Como-Lazio; Atalanta-Pisa; Juventus-Parma.