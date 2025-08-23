El Team Perú cierra una impecable actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Nuestros deportistas ganaron 23 medallas (3 de oro, 5 de plata y 15 de bronce) y el último día logramos un segundo lugar en Golf y tercer puesto en karate
El Team Perú que representa el Comité Olímpico Peruano en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 cerró una impecable actuación en este importante que se desarrolló en Paraguay del 9 al 23 de agosto.
Ganamos 23 medallas en total que fueron 3 preseas de oro, 5 de plata y 15 de bronce) y nos posicionamos entre los primeros 15 lugares de los 41 países participantes.
El último día de competencias el Team Perú ganamos presea de plata en Golf femenino individual con Ariana Urrea y presea de bronce con Hermes Moreno en Karate Modalidad Combate-60 kg.
«Hemos una muy buena actuación con nuestros jóvenes deportistas en un evento donde se competía con chicos de 14 a 22 años y nosotros hemos traído deportistas de 12 14 y 15 años en algunos deportes, defendiendo la patria con honor y coraje», dijo el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari.
Manyari Velazco agregó que «hemos sido testigos del crecimiento y la transición de nuestros deportistas en una nueva cantera del deporte, gracias a todos ellos, gracias a los deportistas, gracias por el amor al país y dejar todo por los colores de nuestra bandera»
MEDALLAS PERÚ EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCIÓN 2025
Hasta el momento 3 de ORO 5 de PLATA y 15 de BRONCE (23)
ORO
1 Renzo Fukuda, Esgrima, florete individual masculino
2 Equipo Mixto de Golf Conformado por: Tiago Ledgard,
Ariana Urrea,
Alexa Vegas de los Ríos y Alejandro del Valle
3 Verónica Huacasi – Atletismo – 3 mil metros con obstáculos
Plata
4 Valentina Porcella, tiro deportivo escopeta Fosa
5 Luciana y Amaro Castillo- Squash dobles Mixtos
6 Mateo Argomedo y Fabiana Varillas- Taekwondo Poomsae Parejas Estilo Libre Mixtos
7 Sofía Gomez- Karate Modalidad Combate-55kg
8 Ariana Urrea Golf Femenino individual
Bronce
9 Driulys Rivas – judo, categoría 52kg.
10 Lukas Eichhorn – Esgrima , sable individual masculino
11 Yasmin Silva – natación, 200 mts mariposa
12 Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.
13 María Karina Galindo, Esgrima, sable individual femenino
14 Adriano Viale, Bádminton individual masculino
15 Camila Arenas – Taekwondo, modalidad Kyorugui-57kg.
16 Francesca Maguiña e Yleymi Muelle – Tenis de campo , dobles femenino
17 Mateo Argomedo, Taekwondo, Poomsae Tradicional Individual Masculino
18 Fabiana Varillas, Taekwondo Poomsae Tradicional Individual Femenino
19 Bartolomé de las Casas Barbosa- Vela, iQFoil Masculino
20 Florencia Chiarella Salas- Vela, Bote Ilca 6
21 Hidver Silva – Levantamiento de Pesas, 79kg.
22 Nider Pecho Pariona, Atletismo en 10 mil metros planos
23 Hermes Moreno – Karate -60Kg Combate.