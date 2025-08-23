Cristal solo pudo empatar ante UTC 2-2 de local y no pudo pasar a liderar el Clausura

Era el gran favorito para ganar y pasar a la punta momentáneamente, pero no contó que su rival le daría dura batalla. Sporting Cristal alcanzó un magro empate con UTC de Cajamarca 2-2, jugando de local en el Alberto Gallardo, errando inclusive un lanzamiento penal por mediación de Yoshimar Yotún. El árbitro fue Diego Haro.

Los 45’ iniciales culminó con ventaja para UTC con anotación de Christian Mejía a los 27’. En el complemento igualó momentáneamente el zaguero central Luis Abram para los rimenses a los 52’, pero la alegría le duró poco, ya que a los 63’ el colombiano Jarlin Quintero con un golazo pus otra vez en ventaja a la visita.

A los 71’ Cristal pudo igualar, pero Yoshimar Yotún erró el lanzamiento penal ejecutado, ante la desazón de la hinchada celeste. Pero apareció el argentino Santiago González a los 75’ para mandar el balón a la red tras centro de Távara y decretó el 2-2 final, pese a los intentos de los locales por alcanzar el tercer tanto. Quedaron con 14 puntos y en la siguiente fecha visitan a Cusco F.C. (13 unidades).

ALINEACIONES:

CRISTAL: Enríquez; Sosa (Cabellos), Posito, Abram, Pasquini (Vizeu); Távara, Pretell, Yotún, C. Gonzales; S. González (Wisdom) y Pacheco (Castro). DT: P. Autuori.

UTC: Campos; Villamarín, Serra, Luján (Romero), Rosell; Oncoy (Cantt), Vázquez (Palacios), Mejía (Álvarez), Vega, Ramírez (Ibarguen) y Quintero. DT: H. Lisi.

ÁRBITRO: Diego Haro

ESCENARIO: Estadio Alberto Gallardo