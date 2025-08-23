“Chimpunazo a la Chalaca 2025” cierra festejos del aniversario 189 del Callao con la actuación estelar de Gilberto Santa Rosa

“El Caballero de la Salsa” es el principal atractivo de la fiesta para todos los chalacos que ideó el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas y que organiza desde hace 3 años el Gobierno Regional.

Lo mejor de la salsa latinoamericana, encabezada por Gilberto Santa Rosa, se dará cita este sábado 23 de agosto en el estadio Miguel Grau del Callao, en el Festival Internacional de la Salsa “Chimpunazo a la Chalaca”. “El Caballero de la Salsa” compartirá escenario con Marisol, Yahaira Plasencia, Brunella Torpoco, Son Tentación, N´Samble, y Orquesta Zaperoco. El festival oficiará como cierre de los festejos que ha organizado el Gobierno Regional por el Aniversario 189 del Callao.

Este evento, que es una idea del gobernador regional, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, tendrá la apertura de puertas a las 5.00 p.m., mientras que las actuaciones se iniciarían a las 7.00 p.m. con N´Samble. Tras la orquesta salsera actuará pasada las 8.00 p.m., Marisol; luego será el turno de Gilberto Santa Rosa, que en principio cantará hasta 10.30 p.m. aproximadamente. A continuación, saldrá al escenario Yahaira Plasencia, y pasadas las 11.30 p.m., Brunella Torpoco mostrará su arte en el escenario ubicado en la tribuna Sur del Grau. Hacia el final, Son Tentación seguirá haciendo bailar a los chalacos, y cerrarán los locales de la Orquesta Zaperoco.

Detalles del evento

Las puertas del Grau abrirán a las 5.00 p.m., al tiempo que los shows iniciarán a las 7.00 p.m. e irán hasta pasadas las 2.00 a.m. del domingo 24 de agosto. Se recomienda llegar temprano.

Con respecto a la seguridad, el evento contará con más de 500 efectivos de la Policía Nacional, del Serenazgo y de seguridad privada contratada por la productora del espectáculo.