Barcelona remontó dos goles en contra para derrotar al Levante 3-2 en la Liga de España

En una remontada espectacular, F.C. Barcelona le gano al Levante de visitante 3-2, tras ir perdiendo en la etapa inicial 2-0, en partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga de España. Los catalanes sumaron su segunda victoria y lideran con 6 puntos. Se jugó en el Estadio Ciutat de València.
Levante se puso adelante con los tantos de Romero a los 15’ y Morales a los 45’ de penal, sin embargo en el complemento el “Barza” lo dio vuelta con los goles de Pedri a los 49’, Ferran Torres a los 52’ y un autogol de Elgezabal a los 91’. En otros partidos del sábado, Real Mallorca y Celta empataron 1-1, lo mismo que el Atlético de Madrid con Elche 1-1.
La fecha continúa este domingo con estos cotejos: Pamplona: Osasuna-Valencia; San Sebastián: Real Sociedad-Espanyol; Villarreal: Villarreal-Girona; Oviedo: Real Oviedo-Real Madrid.