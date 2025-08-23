Alessio Zucchi ganó desde la partida hasta la bandera a cuadros “Las 3 Horas Peruanas”

Imparable. Alessio Zucchi confirmó que es el nuevo “dueño” del asfalto de La Chutana. Zucchi ganó la general de punta a punta la tradicional prueba las 3 Horas Peruanas en la clase Fuerza Libre FIA Internacional. En la clasificación impone 56 segundos y 735 milésimas, cerca de batir el récord del trazado.

El formato de la prueba tenía de inicio las 11:30hrs hasta cumplirse las tres horas de competencia, con dos cortes intermedios en las vueltas 12 y 32 válidas para el Nacional en su cuarto episodio. El cambio de pilotos fue obligatorio, a consideración de cada tripulación.

En los entrenamientos realizados días antes el Ginetta G57 LMP3 tuvo problemas con los frenos. El día de la carrera tuvo que usar lo menos posible. Por ello al inicio de la competencia debían imponer un muy buen ritmo de carrera procurando sacar la mayor ventaja posible y saberla administrar en el resto de la competencia. Zucchi inicia la competencia y gana las dos series. En la vuelta 80 sube Ricardo Dasso logrando mantener la diferencia a favor, volviendo Zucchi en la media hora final para cerrar la actuación de la máquina 33 recibiendo la de a cuadros como absoluto ganador.

El 27 de septiembre se realizarán la quinta fecha del certamen patrio, en ella el piloto trujillano y todo el equipo de mecánicos habrán logrado subsanar los últimos problemas presentados en la máquina para obtener el perfecto rendimiento del auto en procura de clasificar al Nacional.

El 29 y 30 de noviembre se correrán las míticas 6 Horas Peruanas, competencia cuya primera edición se realizó en 1964. La tradicional prueba también servirá como anfitriona de la final Nacional de la modalidad en el Autódromo de Tacna en la Ciudad Heroica.