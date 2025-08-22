¡Qué tal conciencia! congresistas aprueban ley que les permite hacer proselitismo en semana de representación

Ahora los legisladores podrán participar en eventos partidarios, conferencias políticas y campañas con plata del pueblo.

Esta norma aparece a menos de un año de las Elecciones Generales y cunden las evidencias del uso de recursos públicos.

El Pleno del Congreso aprobó, con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, la Resolución Legislativa 11306 que modifica el Reglamento del Parlamento e incorpora el artículo 25-A. Con esta enmienda, los legisladores quedan autorizados a realizar actividades de proselitismo político durante la llamada “semana de representación”, que cada mes les otorga siete días de trabajo en sus regiones.

La medida establece que los congresistas podrán “expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias”, sin que ello

constituya infracción al deber de neutralidad o imparcialidad. En la práctica, se abre la puerta para que utilicen los recursos asignados a la representación en actividades partidarias o electorales, sin riesgo de sanción administrativa.

El cambio fue impulsado inicialmente por la bancada fujimorista y había sido rechazado el pasado 14 de agosto. Sin embargo, una reconsideración permitió que el tema regrese al debate, alcanzando finalmente los votos necesarios para su aprobación.

La decisión ha despertado críticas de sectores políticos y especialistas que advierten un riesgo de uso indebido de fondos públicos en beneficio de campañas. Además, señalan que la norma genera inequidad en la competencia electoral al permitir que los legisladores dispongan de recursos del Estado en un contexto preelectoral.

Pese a las observaciones, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, defendió la modificación argumentando que “la función parlamentaria es política por naturaleza” y que los legisladores tienen el derecho de hacer campaña como parte de su labor de representación.

La norma ahora deberá ser remitida al Ejecutivo para su promulgación. De no observarse, quedará expedita para ser aplicada en un contexto preelectoral en el que los congresistas disponen de una bonificación mensual de S/2.800 para actividades de representación, monto que podría terminar beneficiando a

sus campañas políticas.

Norma se aprueba en vísperas de elecciones

La resolución legislativa que permite a los congresistas hacer proselitismo

político se da a menos de un año de las Elecciones Generales de 2026. La cercanía del proceso electoral genera cuestionamientos, pues los parlamentarios disponen de recursos estatales para la llamada semana de representación.

Diversos analistas advierten que la modificación podría generar desigualdad

en la competencia electoral, ya que los legisladores tendrían ventaja frente a

otros candidatos al poder combinar actividades de representación financiadas por el Estado con actos de campaña partidaria.