Primer ministro Cho inaugura feria de robótica y anuncia fuerte inversión en infraestructura y formación de talento

El primer ministro Cho Jung-tai participó ayer en la inauguración de la exhibición Intelligent Asia 2025, enfocada en robótica inteligente y automatización industrial. Durante su discurso, subrayó que Taiwán cuenta con una sólida base en manufactura inteligente y automatización, y anunció que el proyecto “Diez nuevas iniciativas clave de IA” será incluido en el presupuesto nacional del próximo año.

Cho destacó que la celebración de este gran evento, que incorpora a la Feria de Automatización Inteligente y Robótica de Taiwán y la exposición Automatización Taipéi, refleja la decisión de Taiwán de transformar su economía y su industria tecnológica en sintonía con las tendencias globales. Explicó que la exhibición integra inteligencia artificial, robótica y aplicaciones innovadoras, lo que muestra la determinación del país de consolidar una cadena completa de valor en este sector.

El alto funcionario recordó que Estados Unidos lanzó recientemente su Plan de Acción para la IA Estadounidense, y precisó que Taiwán también aprobó un plan propio, los “Diez nuevas iniciativas clave de IA”, enfocado en tres áreas: aplicaciones inteligentes, tecnologías clave e infraestructura. Entre las tecnologías de mayor relevancia mencionó la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica, señalando que esta última deberá convertirse en un eje fundamental de la cadena de suministro global. Añadió que el gobierno invertirá NTD 100 000 millones (aproximadamente USD 3300 millones) en formación de talento y desarrollo de inteligencia artificial.

Como parte de esta estrategia, Cho anunció la creación de un centro de robótica inteligente en Liouying, un centro de investigación en Shalun y un centro de aplicaciones innovadoras en Lioujia. Con estas instalaciones, todas en Tainan, se busca construir una base industrial completa y abrir un nuevo espacio de desarrollo para la robótica nacional. El objetivo final, afirmó, es impulsar un “entorno de vida inteligente para todos” que permita a la población acceder a servicios tecnológicos en distintos ámbitos.

Respecto al panorama internacional, reconoció que la nueva política comercial de Estados Unidos supone un reto para la industria taiwanesa. Subrayó que sectores tradicionales como la maquinaria-herramienta deberán digitalizarse y adoptar inteligencia artificial para mantener competitividad. El premier explicó que las negociaciones arancelarias con Washington continúan y que el Ejecutivo ya presentó una enmienda legal para aumentar el apoyo al sector productivo en NTD 20 000 millones (aproximadamente USD 660 millones), con lo que el presupuesto especial superará los 93 000 millones (aproximadamente USD 3070 millones). Añadió que espera una pronta aprobación parlamentaria que permita activar estas medidas y proteger a la industria, a la población y a la seguridad nacional.

Fuente: Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=159805