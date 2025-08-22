Presidente Lai asiste a foro sobre sostenibilidad

El presidente Lai Ching-te abogó por la sostenibilidad en los servicios nacionales de salud y por la implementación de la política de cero emisiones netas para 2050.

Lai asistió el 17 de agosto en Taipéi a un foro sobre sostenibilidad organizado por la Alianza de Clima y Salud de Taiwán. Esta alianza fue establecida en 2024 y está integrada por 62 hospitales y asociaciones médicas.

El presidente señaló que el cambio climático es un desafío que afecta tanto a esta como a la próxima generación y, en respuesta, en 2024 se estableció el Comité de Respuesta al Cambio Climático. Dicho comité propuso metas nacionales de reducción de carbono del 28 por ciento para el año 2030, mientras que se destinarían 900.000 millones de dólares taiwaneses (29.990 millones de dólares estadounidenses) para la transición hacia las cero emisiones netas en los sectores ambiental, social y de gobernanza.

Lai destacó que desde el año pasado el Ministerio de Salud y Bienestar ha apoyado a 40 centros médicos, como hospitales y clínicas, para llevar a cabo análisis y verificación de emisiones de carbono como parte del impulso hacia las cero emisiones netas. En la atención sanitaria directa, afirmó que se han destinado 6.800 millones de dólares taiwaneses (226,6 millones de dólares estadounidenses) a mejorar los programas de detección de cáncer, lo que incluye la reducción de la edad para ciertas pruebas.

Lai expresó su agradecimiento al Ministerio de Salud y Bienestar y al sector médico por el trabajo conjunto en los proyectos “Taiwán Saludable”, según indicó la Oficina Presidencial.

Fuente: Noticias de Taiwán

https://noticias.nat.gov.tw/92/273721