Pensión 65: adultos mayores sorprenden con productos artesanales en la III Expo-Feria Nacional de Emprendimientos*

* Midis realizó festival en Magdalena por el 35° aniversario de Foncodes

Durante la III Expo-Feria Nacional de Emprendimientos 2025, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) realizó en Magdalena del Mar, tres usuarios del programa Pensión 65 sorprendieron a los visitantes con productos artesanales que presentan en diferentes festivales gracias a la intervención Saberes Productivos.

Los adultos mayores que participaron son Máximo Ureta Cárdenas (73), Edita Marín Figueroa (76), y Clara Acuña Salazar (70), quienes aprovecharon el éxito comercial de la expo-feria desarrollada en el marco del 35° aniversario del programa Foncodes del Midis, para promocionar, impulsar y vender sus artículos hechos con amor, dedicación y esfuerzo.

Don Máximo mostró con entusiasmo una serie de monederos, carteras, mochilas, zapatos y tarjeteros, que fabrica a base de cuero. “Mi hermano me enseñó este oficio cuando era joven. Primero, hago el diseño. Luego corto el material que usaré y voy armando las piezas. También hago trabajos a pedido. Me encuentro en Chorrillos y pueden llamarme al 906 989 804”, señaló el amable septuagenario.

Asimismo, Edita Marín exhibió los bolsos que teje a mano, con diseños únicos y coloridos, donde combina aspectos culturales de cada región del país. “Son elaborados con distintos puntos de tejido, para que las cadenas sean más visibles y mejore el acabado. Estoy muy feliz con este emprendimiento, todo lo que sé me lo enseñó mi mamá. Es una manera de agradecerle y tenerla presente, sentirla siempre a mi lado”, puntualizó.

Doña Clara, por su parte, deleitó a los comensales con platos tradicionales como la mazamorra morada, la papa rellena y el cebiche, delicias preparadas con una sazón exclusiva y el toque especial que aprendió en su hogar desde pequeña, cuando veía cocinar a su madre y abuela. La adulta mayor comentó que vive en el jirón Cusco 102, a tres cuadras de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, espacio donde todos encontrarán potajes llenos de sabor y tradición.

La III Expo-Feria Nacional de Emprendimientos 2025 se realizó entre el 14 y 17 de agosto en la plaza Túpac Amaru (Magdalena del Mar) y permitió a cientos de visitantes conocer la inmensa variedad de productos provenientes de distintas regiones del Perú, como parte de los proyectos productivos que el Midis primueve a través del programa Foncodes.