Los jugadores que animarán el Clásico entre Universitario y Alianza el domingo en el «Monumental»

El clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima volverá a paralizar al país este domingo y, con él, llegan también las predicciones y expectativas de miles de hinchas. Según la casa de apuestas online Betsafe, son ocho los jugadores que destacan como los más mencionados ante la posibilidad de que anoten goles o sean afectados por amonestaciones.

Con la mayor posibilidad de marcar figura Alex Valera (“U”), seguido por Hernán Barcos (AL), cuya experiencia y presencia en el área siempre genera peligro. También aparecen en el radar ofensivo Edison Flores, uno de los jugadores más queridos por la hinchada crema, y Erick Castillo, la carta de desequilibrio aliancista.

En cuanto a la disciplina, Betsafe señala que las apuestas se concentran en cuatro defensores que suelen ser protagonistas de duelos intensos. Carlos Zambrano y Renzo Garcés figuran entre los más propensos a recibir tarjeta amarilla en este clásico. A ellos se suman Matías Di Benedetto y William Riveros, centrales que no rehúyen al choque y que podrían estar en el ojo del árbitro.

El clásico, que se jugará este domingo 24 a partir de las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental, no solo es un encuentro deportivo, sino también un termómetro de pasiones, donde cada jugada es analizada y anticipada por miles de seguidores. Con estos datos, la mesa está servida para un duelo en el que la intensidad y las emociones están garantizadas.