INPE dispuso que el ex presidente Martín Vizcarra cumpla prisión preventiva en el penal Ancón II

La Junta Técnica de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso que el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo sea recluido en el penal de Ancón II, donde cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por el caso «Lomas de Ilo» y «Hospital Regional de Moquegua».

En un comunicado, el INPE informó que el procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado por la Junta Técnica de Clasificación al Establecimiento Penitenciario Lurigancho, sin embargo por medidas de seguridad penitenciaria, se ha dispuesto a través de la Resolución Directoral Nro. 411-2025-INPE/ORL su traslado al Establecimiento Penitenciario Ancón II.

Indica, que el ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica.

El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley y seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Hay que recordar, que el pasado 14 de agosto, el INPE dispuso que el expresidente Martín Vizcarra cumpla los cinco meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate, donde se encuentran los otros ex mandatarios Pedro Castillo.

Sin embargo, el 20 de agosto, el INPE declaró nula la clasificación de Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo y dispuso que una nueva junta con tres funcionarios hagan una clasificación para que el interno cumpla la prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.