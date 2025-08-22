Ignacio Buse clasificó al cuadro principal del US Open al vencer al belga Coppenjans por 2 sets a 0

Se metió al cuadro principal del US Open. En gran partido que lo resolvió en dos sets, el tenista peruano Ignacio “Nacho” Buse venció al belga Kimmer Coppenjans (194 ATP) 2-0 con parciales de 6-3 y 6-4 en una hora y 35 minutos efectivos de juego, demostrando su gran capacidad tenística, que le ha permitido en este último tiempo escalar posiciones en el ranking donde actualmente figura en el puesto 136.

En el Court 14 de Flushing Meadows se efectuó esta contienda, y en el primer set, Buse pudo romper el servicio del belga Coppenjans para ponerse 4-2 y de ahí en adelante mantuvo su servicio para imponerse 6-3 en 36 momitos. El segundo set fue más disputado y donde ambos perdieron sus servicios en el caso de Buse uno y Coppenjans 2, y ahí estuvo la diferencia para que nuestro compatriota se llevara el set y el partido por 6-4 en 59 minutos.

Ignacio Buse debió sacarse del camino para llegar al cuadro principal del US Open al austriaco Neumayer por 2 sets a 1 (7-6, 6-7 y 6-1) en Cuartos de Final, al japonés Sakamoto por 2 sets a 1 (6-4, 4-6 y 6-4) en semifinales, y ahora al belga Coppenjans por 2 sets a 0 (6-3 y 6-4).

El camino ascendente de Ignacio Buse le lleva como premio jugar su primer US Open y el ex tenista Pablo Arraya tuvo unas palabras para el: “»Buse está subiendo como un cohete porque tiene un talento increíble. Considero que está siendo muy bien llevado en España y no dudo que seguirá creciendo. Esperemos que nos sorprenda a todos y supere a quienes ya hemos estado en buenas posiciones del ranking ATP”.